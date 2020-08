Ludwigshafen – Grüne zum Ärztezentrum Oppau: Vorschläge der Bürgerinitiative prüfen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Grünen im Ortsbeirat Oppau und im Stadtrat weisen darauf hin, dass sie bereits in einer frühen Phase der Diskussion um das geplante Ärztehaus in der Oppauer Horst-Schork-Straße zur Prüfung einer Tiefgarage und einer alternativen Zufahrt von der Friesenheimer Straße aufgefordert haben. Hans-Uwe Daumann, Co-Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat: “Nach der langjährigen Diskussion um den richtigen Standort und die richtige Dimensionierung für ein Ärztehaus im Ludwigshafener Norden sind wir grundsätzlich überzeugt davon, dass die Horst-Schork-Straße der beste verfügbare Standort ist. Wir sind uns aber mit der Bürgerinitiative einig, dass jeder tragfähige Vorschlag genutzt werden sollte, um den Flächenverbrauch und die Verkehrs- und Lärmbelastung möglichst zu verringern und die Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr zu verbessern.”

Quelle: Die Grünen im Rat