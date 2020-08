Ludwigshafen / Frankenthal KfW-Corona-Hilfen: 44,2 Millionen Euro gehen in den Wahlkreis Ludwigshafen/ Frankenthal INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die staatliche KfW-Bankengruppe zehntausende Unternehmen unterstützt. Für den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal sind seit Beginn der KfW-Corona-Hilfen am 23. März 2020 bis Ende Juni Zusagen für ca. 170 Kredite in Höhe von insgesamt 44,2 Millionen Euro erteilt worden. ... Mehr lesen »