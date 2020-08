Dannstadt-Schauernheim – Erstmeldung – Zwei Geldautomaten gesprengt

Dannstadt-Schauernheim / Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 04:30 Uhr wurden in der Hauptstraße in Dannstadt-Schauernheim, nach derzeitigem Ermittlungsstand, zwei Geldautomaten gesprengt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Bei der Sprengung wurden keine Personen verletzt. Ob Bargeld aus den Automaten entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Über die Täter ist derzeit ebenfalls nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der vergangenen Nacht in der Hauptstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

