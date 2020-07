Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute am 17. Juli 2020 kam es am helllichten Tag, gegen 14:45 Uhr, zu einem Raubüberfall auf einem Supermarktparkplatz in der Ludwigstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde einem Jugendlichen das Handy geraubt. INSERATwww.optikadam.de Kurze Zeit später konnten die Täter, drei junge Männer, an der Rheinpromenade durch ein größeres Polizeiaufgebot gestellt werden. ... Mehr lesen »