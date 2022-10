Mannheim – Waldhof muss heute im Auswärtsspiel bei SC Freiburg II punkten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Seit dem 7. August (2:2 gegen Verl) wartet der SV Waldhof auf Auswärtspunkte. Dafür konnten alle Heimspiele gewonnen werden.“Wir müssen jetzt mal den Bock umstoßen, wir haben die Qualität dazu“ meinte Trainer Christian Neidhart in der PK gestern. Die Stimmung unter der Woche war sehr gut und er hofft auf 3 Punkte heute. Verändern wollte er aber in den Abläufen nichts. Gestern Mittag ging es mit dem Bus nach Freiburg zur Übernachtung und heute soll im Breisgau gepunktet werden. Bis auf die noch angeschlagenen Lebeau und Malachowski sind alle fit. Gerrit Gohlke wird in der Abwehr beginnen, wie gegen Saarbrücken verrät der Trainer und sonst wird wohl auch die gleiche Startelf im Dreisamstadion auflaufen. Etwa 700 Fans werden die Buben unterstützen. Sollte heute der erste Auswärtssieg der Saison gelingen, wäre das eine zusätzliche Motivation für das anstehende DFB-Pokalspiel am Dienstag gegen den 1. FC Nürnberg (18 Uhr) im Carl-Benz-Stadion.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail