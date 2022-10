Mannheim – VfR siegt 2:0 in Weinheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ohne großen Glanz zu versprühen hielt der favorisierte VfR Mannheim die Gastgeber aus Weinheim routiniert nieder und verteidigte die Tabellenspitze. Der VfR übernahm sofort die Kontrolle über das Spiel, agierte konzentriert und bespielte die stark defensiv orientierten Weinheimer geduldig. Die Abwehr der TSG zu überwinden erwies sich jedoch zunächst als schwierig. Die erste Einschusschance für die Gäste hatte Darian Gurley in der 17. Minute. Max Denefleh hatte von links geflankt und Gurleys Kopfball landete in den Armen des Torwarts. In der 24. Minute wurde ein Schuss von Ali Ibrahimaj aus kurzer Distanz geblockt. 2 Minuten danach wurde Dennis Lodato lang angespielt, jedoch nach Ballannahme abgedrängt. Der VfR war in der 1. Halbzeit klar Chef im Ring. Weinheim kam nur selten aus der eigenen Hälfte heraus.Zu Beginn des 2. Durchgangs wirkte das Spiel des Spitzenreiters weitgehend planlos und die Platzherren konnten sich etwas besser in Szene setzen. In der 54. Minute wurde Dennis Lodato auf halblinks im Strafraum angespielt. Der zirkelte das Leder ins lange Eck und brachte seine Farben in Führung. Kurz nach dem Anstoß der Weinheimer kam der VfR umgehend in Ballbesitz, spielte Darian Gurley an der Strafraumgrenze an. Der drang in den Strafraum ein und erhöhte mit einem gut platzierten Rechtsschuss auf 2:0.

Die Platzherren lockerten nun die Deckung und ließen erkennen, dass sie durchaus auch nach vorne spielen können. Zwischen der 58. Und 82. Minute erspielten sie sich fünf gute Torchancen, die aber entweder mangels Entschlusskraft im Torabschluss versandeten oder am gut aufgelegten VfR-Torwart Paul Jivan scheiterten. Letztendlich hielt der VfR seinen Kasten sauber und brachte einen verdienten Sieg nach Hause.

Aufstellung TSG 62/09 Weinheim:

Halbig – Smiljanic (60. Özdemir), Menges, Schmid, Krohne, Huller, Schneider, Keller, Knauer, Gülden (77. Goudar), Marx (68. Hook)

Aufstellung VfR:

Jivan – Szarka, Kuhn, Raimondo-Metzger, Denefleh – Schwöbel, Weil (90.+1 Kougang – Muca (63. Sabah), Gurley (81. Jungmann) – Ibrahimaj, Lodato (63. Cevik)

Tore:

0:1 Lodato (54.)

0:2 Gurley (55.)

Schiedsrichter:

Marco Öttl, Oberpolling