Grünstadt – Vorfahrt missachtet – Unfall II

Grünstadt/Landkreis Bd Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. An der Kreuzung Nordring/Friedhofstraße kam es am Freitag, 07.10.22, 18:40 Uhr zu einem Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstand. Ein 80 Jahre alter Autofahrer wollte von der Friedhofstraße kommend nach links in den Nordring einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 51 Jahre alten Autofahrers, der den Nordring in Richtung Asselheimer Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren aufgrund dessen nicht mehr fahrbereit.

