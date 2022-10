Sinsheim – TSG Hoffenheim verliert das Heimspiel gegen Bremen

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG 1899 Hoffenheim hat am 9. Spieltag mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den SV Werder Bremen den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Gäste aus Bremen gingen in der 18. Minute durch Marvin Ducksch nach einem Doppelpass mit Niclas Füllkrug in Führung. Die Hoffenheimer glichen vor 25.410 Zuschauern in der Sinsheimer Pre Zero-Arena durch Munas Dabbur in der 33. Minute zum 1:1-Halbzeitstand aus. Mit einem Foulelfmeter erzielte Werder-Torjäger Niclas Füllkrug kurz vor Spielende in der 87. Minute den Siegtreffer für die Hanseaten. Die Bremer haben sich mit dem Auswärtssieg vorläufig mit 15 Punkten auf den vierten Tabellenplatz verbessert. Die Hoffenheimer sind nach der ersten Heimniederlage mit 14 Zählern auf den sechsten Rang zurückgefallen. Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

Text Michael Sonnick