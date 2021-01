Mannheim – Marcel Gottschling verstärkt den SV Waldhof Mannheim 07 Posteingang

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SV Waldhof Mannheim 07) – Der SV Waldhof Mannheim hat sich die Dienste des 26-jährigen Marcel Gottschling gesichert. Der gebürtige Oldenburger lief zuletzt in der dritten Liga für Viktoria Köln auf und wird sich zukünftig das Trikot des SVW überstreifen. Marcel Gottschling ist ein sehr variabel einsetzbarer Spieler, der zuletzt meist in der rechten Verteidigung oder als rechter Schienenspieler anzutreffen war. Er bringt die Erfahrung aus 63 Drittligaspielen mit an den Alsenweg. Es ist nicht das erste Mal, dass Marcel Gottschling mit Patrick Glöckner zusammenarbeiten wird. Bereits in der Saison 2018/2019 lief Gottschling unter Glöckner in der Regionalliga West auf.

„Mit Marcel konnten wir einen Spieler verpflichten, der voll im Saft steht und uns sofort weiterhelfen kann. Durch seine Vielseitigkeit ist Marcel auch mit Hinblick auf die vielen englischen Wochen der diesjährigen Saison ein Spieler, der uns weitere Alternativen geben wird. Wir haben Marcel schon länger auf dem Radar und sind sehr froh, dass sich nun die Möglichkeit ergeben hat, ihn zum SV Waldhof Mannheim zu holen“, so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SVW.

„Ich bin sehr glücklich darüber, zukünftig für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu können. Es ist ein absoluter Traditionsverein mit einer langen Historie. Die Gespräche mit der sportlichen Leitung sind sehr positiv gewesen, weshalb ich jetzt so schnell wie möglich mit der Mannschaft trainieren möchte, um ihr weiterhelfen zu können“, so SVW-Neuzugang Marcel Gottschling.