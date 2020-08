Sinsheim – Nachtrag: LKW verliert Ladung – Drei Autos beschädigt

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Ersten Ermittlungen zufolge war eine nicht ordnungsgemäß verriegelte Seitenwand ursächlich dafür, dass ein Getränkelaster am frühen Montagnachmittag, gegen 12.45 Uhr, beim Rechtsabbiegen von der Dührener Straße in die Jahnstraße einen Großteil seiner Ladung, PET- und Glasflaschen sowie Getränkekisten verlor. Zum allem Unglück wurden drei Fahrzeuge, die an der Einmündung von ... Mehr lesen »