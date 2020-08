Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet gegen Dresden das Eröffnungsspiel in der 3. Liga

Kaiserslautern / Mannheim .

Die Fußballer vom 1. FC Kaiserslautern bestreiten gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden das Eröffnungsspiel in der 3. Liga. Das Spiel wird am 18. September 2020 um 17.45 Uhr live im ARD-Fernsehen übertragen. Der 1. FC Kaiserslautern hatte den zehnten Platz in der Tabelle belegt. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.fck.de.

Der SV Waldhof Mannheim trifft am ersten Spieltag (vom 19.-21. September) auf den FC Viktoria Köln. Die Waldhöfer spielten lange vorne mit und wurden dann Tabellenneunter. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.waldhof-mannheim.de.

Foto : Im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg in Kaiserslautern findet das Eröffnungsspiel in der 3. Liga statt (Foto FCK)

Text Michael Sonnick