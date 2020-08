Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

In der Nacht von Donnerstag (21:00 Uhr) auf Freitag (06:00 Uhr) drangen unbekannte Täter durch aufhebeln einer Tür in ein in der Dudenhofener Straße gelegenes Vereinsheim ein. Aus dem Inneren wurde u.a. Bargeld entwendet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.