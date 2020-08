/ Landkreis Germersheim/ südliche Weinstraße / Landau Metropolregion Rhein-Neckar Aus gegebenem Anlass Appell an Reiserückkehrer: Testen lassen, Testergebnisse unbedingt abwarten und sich freiwillig in Quarantäne begeben „Aus gegebenem Anlass rufen wir Reiserückkehrer auf: Lassen Sie sich testen, warten Sie unbedingt das Ergebnis ihres Tests ab und separieren Sie sich bis dahin“ so die Landräte Dr. ... Mehr lesen »