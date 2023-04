Speyer – Spendenübergabe aus historischer Führung auf Speyerer Frühjahrsmesse

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Freitag, 21. April 2023 hat Gästeführer Frank Seidel eine Spende in Höhe von 300 Euro an das Frauenhaus Speyer übergeben. Die Spenden stammen aus den Einnahmen der historischen Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte sowie der Aufstockung dieses Erlöses durch den Frauennachmittag „Frauen spenden für Frauen“ des Schaustellerverbandes Speyer e.V. und werden für den Spielplatz des Speyerer Frauenhauses eingesetzt. Stauferkaiser Friedrich II. – alias Gästeführer Frank Seidel – bedankt sich mit allergrößtem Respekt bei seinen 15 Untertanen, welche ihm bei Regen, Wind und einstelligen Temperaturen bei seiner historischen Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte anlässlich der 441. Speyerer Frühjahrsmesse 2023 gefolgt sind sowie bei den Schaustellenden für die großzügige Verköstigung im Anschluss an die Führung. Der Kaiser kommt zur Speyerer Herbstmesse 2023 wieder zurück in die Stadt!

