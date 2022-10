Speyer – Ingewahrsamnahme nach ignoriertem Platzverweis

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.10.2022 gegen 19:26 Uhr wurde durch mehrere Zeugen ein 58-jähriger Mann gemeldet, welcher laut schreiend, an Türen klingelnd und alkoholisiert durch die Straßen laufen würde. Die Beamten trafen den Mann in der Gayerstraße an. Nach der Sachverhaltsaufnahme erteilten die Polizisten ihm einen Platzverweis. Trotz mehrmaliger Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen und auch unter Androhung der Durchsetzung mittels Zwang wollte der Mann die Örtlichkeit nicht verlassen. Daher wurde er letztlich zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen.

