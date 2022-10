Mannheim – Waldhof Mannheim erkämpft sich im Derby den 6. Heimsieg in Folge

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Nach den letzten Niederlagen zeigte der SV Waldhof gegen den 1.FC Saarbrücken ein anderes Gesicht. Mehr Mentalität und Einsatz von der ersten Minute an.

Cheftrainer Christian Neidhart stellte Stürmer Keita-Ruel in die Spitze und Martinovic rechts etwas weiter hinten versetzt. Mit dieser Taktik kamen die Saarländer nicht zurecht und konnten somit die Waldhof Defensive überhaupt nicht in Gefahr bringen. Zudem Rückkehrer Gerrit Golke in der Abwehr wieder einen Sahne Tag erwischte. Waldhof erkämpfte sich nun Spielanteile im Mittelfeld, und Martinovic konnte in der 33.Minute die 1:0 Führung erzielen. Waldhof presste perfekt im Mittelfeld ein Steckpass von Bahn auf Dome und das Carl-Benz-Stadion feierte die verdiente Führung. Saarbrücken enttäuschte spielerisch und konnte nur mit hohen Bällen agieren. Nach einer Freistoßflanke (43.) köpfte Marvin Cunis an den Pfosten und die Buben hatten in der einzigen gefährlichen Aktion der Gäste in Halbzeit eins auch etwas Glück. So ging Waldhof zum ersten Mal in dieser Saison mit einer Führung in die Halbzeit.

Nach der Pause kämpfte Waldhof tapfer weiter und Saarbrücken kam überhaupt nicht ins Spiel. Martinovic hatte in der 69.Minute nach Zuspiel von Russo aus 16m fast die Führung ausgebaut doch sein Schuss ging knapp links vorbei. Erst kurz vor Schluss wachte Saarbrücken plötzlich auf: Flanke von Pius Krätschmer in den 5m Raum, Sebastian Jacob verlängerte mit dem Kopf und Lukas Böder konnte aus kurzer Distanz Torwart Morten Behrens nicht bezwingen (87.).

Nach 94 Minuten pfeift Schiedsrichter Willenborg das intensive Spiel vor 12068 Zuschauer ab und stürzte die Waldhof-Fans in Ektase.

SV Waldhof: Behrens-Jans (92.Kother), Golke, Seegert, Rossipal – Russo, Bahn – Taz(76.Dörfler), Wagner – Martinoviv(76.Winkler),Keita-Ruel(82.Sohm).

