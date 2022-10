Frankenthal – Konzert des Netzwerk Amadé am 12. Oktober in der Musikschule

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 06.10.2022 bis 08.10.2022 in ein Schwimmbad in der Bliesstraße ein. Auf dem Gelände wurden zwei Container aufgebrochen. Beide Container waren leer. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . INSERATwww.oktoberfest-frankenthal.de »