Ludwigshafen – Kinderfasnachtsfete der Stadtgarde Ludwigshafen im ESV Ludwigshafen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

am Mittwoch, 05.02.2020, um 17:30 Uhr, Neuer Sitzungssaal, Zimmer 0.06, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1 Aufbau eines Sirenennetzes zur frühzeitigen Warnung der Bevölkerung Zuziehung von Sachverständigen gemäß § 33 Absatz 3 Gemeindeordnung hier: Herr Michael Müller, als Vertreter der SIQ GmbH

Beschlussvorlage 0034/2020/BV

1.1 Aufbau eines Sirenennetzes zur frühzeitigen Warnung der Bevölkerung

Beschlussvorlage 0025/2020/BV

2 Beschaffung mittleres Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Altstadt hier: Auftragsvergabe

Beschlussvorlage 0040/2020/BV

3 Beschaffung neuer Einsatzschutzkleidung für die Angehörigen der Einsatzabteilung Berufsfeuerwehr und die Atemschutzgeräteträger der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr hier: Auftragsvergabe

Beschlussvorlage 0043/2020/BV

4 Einführung von modernen, agilen Arbeitsformen und Methoden bei der Stadt Heidelberg

Informationsvorlage 0009/2020/IV

5 Maßnahmen zum Klimaschutz Konzept zur Änderung des Mobilitätsverhaltens der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Beschlussvorlage 0046/2020/BV

6 Citymarketingverein Pro Heidelberg e.V. – Zuschuss 2020

Beschlussvorlage 0023/2020/BV

7 Erlass einer Satzung über ein gemeindliches Vorkaufsrecht gemäß § 25 Absatz 1 Nummer 2 Baugesetzbuch (BauGB) für den Bereich Gewerbegebiet Rohrbach Süd hier: Satzungsbeschluss

Beschlussvorlage 0443/2019/BV

8 Karl-Theodor-Brücke (Alte Brücke) Pfeilersanierung unterhalb der Wasserlinie; hier: Maßnahmeerhöhung sowie Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung

Beschlussvorlage 0011/2020/BV

9 Modernisierung/strukturelle Verbesserungsmaßnahmen an Schulen hier: Johannes-Gutenberg-Schule Ausführungsgenehmigung

Beschlussvorlage 0444/2019/BV

10 Abschluss einer Schülerzusatzversicherung an den öffentlichen Heidelberger Schulen für eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren ab dem Schuljahr 2020/2021

Beschlussvorlage 0014/2020/BV

11 Anwendung des fortgeschriebenen städtischen Entgeltsystems auf die Betreuungsangebote am Standort Grundschule, die additiven Betreuungsangebote an den Ganztagesgrundschulen nach Schulgesetz, sowie die Ferienbetreuung der Stadt Heidelberg

Beschlussvorlage 0004/2020/BV

12 Einführung eines kostengünstigen Kurzstrecken-Schüler-Tickets

Antrag 0092/2019/AN Antragsteller: CDU Antragsdatum: 15.10.2019

12.1 Einführung eines kostengünstigen Kurzstrecken- Schüler-Tickets

Informationsvorlage 0222/2019/IV

13 Volkshochschule Gewährung einer Zuwendung in Höhe von maximal 1.642.620 Euro im Haushaltsjahr 2020

Beschlussvorlage 0003/2020/BV

14 Anwendung des fortgeschriebenen städtischen Entgeltsystems zur Ermittlung der Gebührenstufe an der Musik- und Singschule

Beschlussvorlage 0002/2020/BV

15 Studienvorbereitende Ausbildung an der Musik- und Singschule ab dem Schuljahr 2020/2021

Beschlussvorlage 0001/2020/BV

16 Gewährung von Zuschüssen insbesondere im kulturellen Bereich des Haushalts 2020 in Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses

Beschlussvorlage 0016/2020/BV

17 1. Erhöhung des institutionellen Zuschusses an die nachfolgenden Institutionen in 2020: – Klangforum Heidelberg e. V. – Metropolink – Medienforum Heidelberg e.V. – Jugendkunstschule Heidelberg e.V. 2. Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von insgesamt 90.000 € in 2020

Beschlussvorlage 0017/2020/BV

18 Förderung der Clubszene in Heidelberg hier: Eruierung der Bedarfe der Heidelberger Clubs

Informationsvorlage 0187/2019/IV

19 Vergabe des Fahrdienstes für in Heidelberg wohnende geistig und mehrfach behinderte Menschen

Beschlussvorlage 0037/2020/BV

20 Ausschreibung zur Ausführungsplanung des Verkehrslenkungs- und Verkehrsberuhigungskonzepts für die Altstadt

Informationsvorlage 0214/2019/IV

21 Verkehrsentwicklungsplan 2035 – Nachtrag zur Vergabe für die fachliche Bearbeitung der Untersuchungen zur Neukonzeption

Informationsvorlage 0019/2020/IV

22 Straßenbahn Patrick-Henry-Village (Verlängerungsoption Schwetzingen) – erste Ergebnisse der Variantenuntersuchung bis Patrick-Henry-Village und weiteres Vorgehen [ersetzt Drucksache 0162/2018/IV]

Beschlussvorlage 0035/2020/BV

23 Satzung zur Bestimmung von verkaufsoffenen Sonntagen in den Jahren 2020 und 2021

Beschlussvorlage 0045/2020/BV

24 Erstattung der Kosten des Semester-Tickets für Erstsemester sowie Studierende an Fachhochschulen sowie der Kosten für Zeitkarten für Auszubildende

Beschlussvorlage 0026/2020/BV

25 Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg Sanierung Stadthalle Feste Bestuhlung der Hubpodien mit Drehtechnik [ersetzt Drucksache 0276/2019/BV]

Beschlussvorlage 0053/2020/BV

26 Kreditaufnahme für die Theater- und Orchesterstiftung

Informationsvorlage 0010/2020/IV

27 Vorratsbeschluss für Kreditaufnahmen 2020

Beschlussvorlage 0024/2020/BV

28 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung bis 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0032/2020/BV

Nicht öffentliche Sitzung

1 Vermietung städtischer Räume an Parteien

Antrag 0017/2018/AN Antragsteller: SPD, Bunte Linke Antragsdatum: 20.03.2018

1.1 Vermietung städtischer Räume an Parteien [ersetzt Drucksache 0222/2018/BV]

Beschlussvorlage 0300/2019/BV

2 Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Heidelberg

Beschlussvorlage 0345/2019/BV

3 Freiwillige Feuerwehr Heidelberg, Einsatzabteilung Handschuhsheim Wahl des zweiten Stellvertreters des Abteilungskommandanten am 09. Januar 2020

Beschlussvorlage 0042/2020/BV

4 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung über 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0031/2020/BV

5 Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg Prüfung des Jahresabschlusses 2018

Informationsvorlage 0017/2020/IV

6 Stadtbetriebe Heidelberg Jahresabschluss 2018

Beschlussvorlage 0047/2020/BV

7-21

Hierbei handelt es sich um VERTRAULICHE Tagesordnungspunkte.