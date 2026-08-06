Worms – Einbruch in Tankstelle – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Donnerstag, 06.08.2026, kam es gegen 01:20 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle im Industriegebiet, Bereich „Am Gielbrunnen“ in 67304 Eisenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsgebäude. Im Inneren entwendeten sie Tabakwaren und flüchteten anschließend mit einem silberfarbenen Pkw in unbekannte Richtung. Eine Zeugin hatte den Einbruch beobachtet und die Polizei über Notruf verständigt. Zeitgleich ging bei der Polizei die Mitteilung eines Sicherheitsunternehmens über einen ausgelösten Einbruchalarm ein. Durch die ebenfalls ausgelöste Nebelanlage trat Nebel aus dem Gebäude aus, weshalb vorsorglich die Feuerwehr verständigt wurde. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: – Tatverdächtiger 1: augenscheinlich männlich, schlanke bis athletische Statur, schwarzer Kapuzenpullover, dunkelblaue Hose, weiße Turnschuhe, blaue Handschuhe sowie eine schwarze Sturmhaube. – Tatverdächtiger 2: augenscheinlich männlich, größer und kräftiger als der erste Tatverdächtige, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, schwarze Turnschuhe, graue Handschuhe sowie eine schwarze Sturmhaube.

Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls: Wer in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Tankstelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere einen silberfarbenen BMW der 5er-Reihe, beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms, Kommissariat 45 Alzey unter Tel. 06241 852-2641, E-Mail: KIWorms@K45.Alzey@)polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Quelle

Kriminalinspektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 6. August 2026, 10:13