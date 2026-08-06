Speyer – Sanierungsarbeiten an der Fahrbahnoberfläche in der Wormser Straße und Großen Greifengasse

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Montag, 10. August 2026, werden in der Wormser Straße sowie in der Verlängerung Große Greifengasse Arbeiten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Im Bereich der Fahrbahn ist das Natursteinpflaster durch langjährige Nutzung stark poliert und weist dadurch eine deutlich verringerte Griffigkeit auf. Insbesondere für Radfahrende besteht dadurch eine erhöhte Rutsch- und Sturzgefahr. Um die Oberfläche wieder griffiger und sicherer zu machen, wird das Pflaster mittels Kugelstrahlverfahren bearbeitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier bis fünf Tage.

Der erste Bauabschnitt beginnt ab Montag, 10. August 2026.

Hierbei wird der Bereich der Wormser Straße zwischen Gutenbergstraße und Hagedorngasse bearbeitet.

Die Umleitung erfolgt wie bisher über Gutenbergstraße und Luzerngasse.

Der zweite Bauabschnitt erfolgt von Dienstag, 11. August bis voraussichtlich Freitag, 14. August 2026

Hierbei wird der Bereich der Wormser Straße ab Hagedorngasse bis zur Einmündung Kleine Greifengasse bearbeitet.

Während dieses Bauabschnitts wird der Lieferverkehr weiterhin ermöglicht. Anlieferungen in der Wormser Straße können über die gesperrten Parkflächen im Bereich der Arbeitsstelle an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Stadt Speyer bittet Verkehrsteilnehmende um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und um Beachtung der ausgeschilderten Verkehrsführung.

Quelle

Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 6. August 2026, 09:19