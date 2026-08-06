Speyer – Arbeitsministerin Bätzing-Lichtenthäler, Wirtschaftsminister Ebling und Oberbürgermeisterin Seiler im Gespräch mit Betriebsräten: Land steht an der Seite der Speyerer Betriebe

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Wirtschaftsminister Michael Ebling haben sich am Montagabend in Speyer mit den Betriebsräten von MANN+HUMMEL, TE Connectivity und GALERIA sowie mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler über die Lage an den drei Speyerer Standorten ausgetauscht.

Im Mittelpunkt stand der Bericht der Arbeitnehmervertretungen zum Stand in ihren Betrieben. MANN+HUMMEL hatte im April 2026 angekündigt, den Standort in der Brunckstraße bis Ende 2028 aufzugeben; betroffen sind rund 600 Beschäftigte. TE Connectivity teilte im Mai 2026 mit, die Produktion in der Siemensstraße schrittweise bis Ende 2028 einzustellen – rund 630 Arbeitsplätze in der Produktion entfallen, rund 140 Stellen in Engineering und Verwaltung sollen erhalten bleiben. Bei GALERIA steht der Speyerer Standort laut Unternehmensmitteilung vom 22. Juli auf einer Liste von Filialen, für die der Konzern Mietkonditionen nachverhandelt.

Bei MANN+HUMMEL und TE Connectivity sollen in den kommenden Monaten die Verhandlungen beginnen; derzeit fordern die Arbeitnehmervertretungen vorbereitend Informationen von den Unternehmensleitungen ein. Im Falle von GALERIA hat das Unternehmen zunächst Gespräche mit den jeweiligen Vermieter*innen an den Standorten sowie ein Gespräch mit den Städten angekündigt.

Die Stadt Speyer steht im regelmäßigen Austausch mit Unternehmensvertreter*innen und mit den Betriebsräten, dies mit dem Ziel möglichst die Standorte zu sichern, die Arbeitsplätze und die lokale Wirtschaftskraft zu erhalten. Bereits im Mai hat Oberbürgermeisterin Seiler einen Runden Tisch mit Betriebsräten, Gewerkschaften sowie Arbeitgeberseite, Industrie- und Handelskammer der Pfalz und Landtags- sowie Bundestagsabgeordneten einberufen. Der Stadtrat verabschiedete am 25. Juni 2026 einstimmig eine Resolution zur Unterstützung der Belegschaften. Für den 29. August 2026 ist ein Aktionstag der Beschäftigten angekündigt, den die Stadt unterstützt.

„Die Beschäftigten der drei Betriebe haben unsere volle Solidarität. Sie tragen die Folgen von Entscheidungen, die sie nicht zu verantworten haben – das haben die Unternehmen selbst ausdrücklich festgehalten. Die Stadt Speyer steht an ihrer Seite, und ich bin dankbar, dass die Arbeitsministerin und der Wirtschaftsminister deutlich gemacht haben, dass sie das ebenso sehen. Solange verhandelt wird, ist nichts entschieden. Deshalb unterstützen wir als Stadt und Stadtgesellschaft den Erhalt der Standorte mit ganzer Kraft“, teilt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler nach dem Termin mit.

Arbeitsministerin Sabine-Bätzing-Lichtenthäler und Wirtschaftsminister Michael Ebling nahmen an den Gesprächen teil. Die Landesregierung steht in dieser Sache im engen Austausch mit der Stadt Speyer und hat bereits die Unternehmensleitungen zu einem Gespräch gebeten. Bereits in der vergangenen Woche fand ein Austausch mit den Betriebsräten der GALERIA an den Betroffenen rheinland-pfälzischen Standorten mit Ministerin Bätzing-Lichtenthäler statt.

Die Stadtverwaltung Speyer wird den Kontakt zur Landesregierung über die Wirtschaftsförderung eng halten. Vereinbart wurde, den Austausch mit beiden Ministerien fortzusetzen, sobald sich der Stand in den Betrieben verändert.

Bildunterschrift: Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Wirtschaftsminister Michael Ebling, Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sowie Betriebsräte der Speyerer Standorte von MANN+HUMMEL, TE Connectivity und GALERIA nach ihrem Austausch vor dem Historischen Rathaus Speyer.Bildnachweis: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 6. August 2026, 10:41