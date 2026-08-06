Landau – Wichtige Information für alle Bücherwürmer – Stadtbibliothek Landau kehrt nach den Sommerferien zu regulären Öffnungszeiten zurück

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und mit ihnen auch die Sommeröffnungszeiten in der Stadtbibliothek Landau. Ab Montag, 10. August, ist die Stadtbibliothek wieder wie gewohnt geöffnet. Die Öffnungszeiten sind montags und dienstags von 14 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr.

Alle wichtigen Infos rund um die Stadtbibliothek Landau gibt es im Internet unter https://opac.landau.de/.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 6. August 2026, 10:59