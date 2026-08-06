Germersheim – Erste Sportlerehrung des Landkreises Germersheim: Auszeichnung für herausragende Spitzenathleten

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen des 30. Internationalen Stabhochsprung-Meetings in Jockgrim hat der Landkreis Germersheim am Mittwochabend erstmals eine eigene Sportlerehrung durchgeführt. Landrat Martin Brandl überreichte vor zahlreichem Publikum sechs Sportlerinnen und Sportlern eine Glastrophäe – darunter eine Olympiasiegerin, ein Weltmeister, Vize-Weltmeisterinnen, eine U23-Europameisterin sowie ein Weltrekord-Inhaber.

Geehrt wurden: Messane Bräutigam aus Rheinzabern, eine der erfolgreichsten jungen deutschen Bahnradfahrerinnen mit Gold beim UCI Track Nations Cup 2025 und U23-Europameistertiteln; die Rope-Skipping-Schwestern Bianca und Simone Illing, Vize-Weltmeisterinnen und mehrfache Europameisterinnen, die sich zudem als Trainerinnen in Germersheim engagieren; Yemisi Mabry (geb. Ogunleye), aufgewachsen in Bellheim, Olympiasiegerin 2024 und aktuelle Deutsche Meisterin im Kugelstoßen; Gerhard Metz, mehrfacher Deutscher Meister und Weltmeister im Seniorenturnen sowie seit über 40 Jahren Übungsleiter im TV „Palatia“ Hatzenbühl; sowie Michael Ohler, Ultraläufer mit Weltrekord in der Altersklasse M50 und Initiator des Bienwald Backyard Ultra in Kandel. Für die abwesende Mabry, die sich aktuell auf die Europameisterschaften in Birmingham vorbereitet, nahm ihr Ehemann Tyler Mabry die Trophäe entgegen.

Moderiert wurde der Abend von Michael Werling. Im Wechsel wurden kurze Einspieler mit den sportlichen Erfolgen der Geehrten gezeigt, bevor Brandl jeweils den Ehrenpreis in Form einer Glastrophäe überreichte. „Mit dieser neuen Sportlerehrung wollen wir diejenigen in den Mittelpunkt stellen, die unseren Landkreis durch sportliche Spitzenleistungen oder ihr ehrenamtliches Engagement im Sport besonders bereichern“, betonte Landrat Martin Brandl bei der Preisverleihung. „Sie stehen stellvertretend für viele engagierte Menschen, die mit Leidenschaft, Disziplin und Teamgeist einen wichtigen Beitrag für unsere Gemeinschaft leisten. Sport verbindet Menschen, schafft Identifikation und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit der Sportlerehrung möchten wir genau diese Werte sichtbar machen und anerkennen“, so Brandl weiter.

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler erhielten im Rahmen der Ehrungsfeier auch eine Spende in Höhe von 500 Euro für einen von ihnen ausgesuchten Sportverein – zur Verfügung gestellt von der Sparkassenstiftung Südpfalz. Messane Bräutigam spendet den Betrag an den RSV Rheinzabern. Bianca und Simone Illing spenden die 500 Euro gemeinsam an die Turnerschaft 1863 Germersheim, Abteilung Rope-Skipping. Yemisi Mabry unterstützt mit ihrer Spende den TV Schwegenheim. Gerhard Metz spendet an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Michael Ohler stellt die 500 Euro dem TSV Kandel, Abteilung Leichtathletik, zur Verfügung.

Die Ehrung war eingebettet in das renommierte Stabhochsprung-Meeting in Jockgrim, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feierte. Der Landkreis Germersheim plant, die Sportlerehrung als feste Einrichtung zu etablieren und auch in Zukunft herausragende sportliche Leistungen und ehrenamtliches Engagement im Kreis zu würdigen.

Titelbild: (Kreis GER / mda) zeigt (v.l.n.r.): Tyler Mabry (Ehemann von Yemisi Mabry), Michael Ohler, Simone Illing, Bianca Illing, Messane Bräutigam, Gerhard Metzt, Landrat Martin Brandl, Juliette Gainon (Ehrenamtsbeauftragte der Kreisverwaltung Germersheim und Organisatorin der Sportlerehrung).

Quelle KV Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 6. August 2026, 10:52