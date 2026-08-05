Rödersheim-Gronau / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Ein mehrere Jahre altes Fläschchen mit Pikrinsäure hat am Dienstagnachmittag in einer Apotheke in Rödersheim-Gronau einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Chemikalie war in der Apotheke in der Walter-von-Vilbell-Straße entdeckt worden und wies bereits kristalline Veränderungen auf. Da Pikrinsäure im ausgetrockneten Zustand hochexplosiv sein kann, wurden sofort umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet.

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Feuerwehr und Polizei sperrten einen Bereich von rund 50 Metern um die Apotheke ab und evakuierten vorsorglich die umliegenden Wohnhäuser. Zusätzlich wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) angefordert, um die Lage zu beurteilen.

Nach der Untersuchung konnten die Entschärfer Entwarnung geben: Das Fläschchen war vorschriftsmäßig in einem Abluftschrank gelagert, sodass keine akute Gefahr für die Bevölkerung bestand. Die Sperrungen und Evakuierungen wurden daraufhin wieder aufgehoben.

Die Entsorgung der Chemikalie muss nun durch eine spezialisierte Fachfirma erfolgen.

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 17:02