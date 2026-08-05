

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar –

Wegen des diesjährigen Sommernachtsfests wird die Hauptstraße am Freitag, 7. August 2026, ab etwa 15 Uhr bis Betriebsende für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 35.

Umleitung in Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum zwischen Schützenhausbrücke und Stadttor

Entfall der Haltestellen Hanfmarkt und Neckargemünd Altes Rathaus

zusätzliche Bedienung der Haltestelle Eisenbahnbrück

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 21:12