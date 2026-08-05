Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar –
Wegen des diesjährigen Sommernachtsfests wird die Hauptstraße am Freitag, 7. August 2026, ab etwa 15 Uhr bis Betriebsende für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 35.
Umleitung in Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum zwischen Schützenhausbrücke und Stadttor
Entfall der Haltestellen Hanfmarkt und Neckargemünd Altes Rathaus
zusätzliche Bedienung der Haltestelle Eisenbahnbrück
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 21:12