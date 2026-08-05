Mannheimer Hallenbäder – Neue Schwimmkurse ab 10.08. online buchbar



Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Montag, den 10.08.2026, 8 Uhr können die neuen Schwimmkurse für den Herbst/Winter 2026 in den Mannheimer Hallenbäder online gebucht werden.

Der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim wird dann über seine Webseite www.schwimmen-mannheim.de die neuen Kurse der Mannheimer Hallenbäder, dem Gartenhallenbad Neckarau, dem Herschelbad sowie dem Hallenbad Waldhof-Ost und Vogelstang im Buchungsportal veröffentlichen und für alle Interessierten online buchbar machen.

Der Fachbereich Sport und Freizeit bietet in den städtischen Hallenbädern ein breites Angebot von Schwimmkursen an. Beim Angebot „SchwimmSTARTer“, dem Schwimmkurs für Anfänger werden Kinder auf spielerische Weise und mit viel Spaß und Freude an die Grundfähigkeiten des Schwimmens (Gleiten, Schweben, Tauchen, Springen) herangeführt. Im Kurs kann das Seepferdchen erlangt werden. Die Kurszeit beträgt bei den Anfängerkursen (6-9 Jahre und 10-15 Jahre) zehnmal 45 Minuten (1 x die Woche = 10 Wochen; 2 x die Woche = 5 Wochen). Die Kurse kosten jeweils 110,00 €. Schwimmkurse für Erwachsene werden im Herschelbad angeboten, gehen über 10 Einheiten und kosten 150,00 €.

Aqua-Power: Bleiben Sie fit!

Diesen Herbst wird auch wieder ein Aqua-Kurs angeboten. Aqua-Kurse sind beliebter Fitness- und Gesundheitssport und trainieren die Ausdauer, regen das Herz-Kreislauf-System an und fördern die Beweglichkeit. Die schonenden Bewegungen gegen den Wasserwiderstand sorgen für gute Trainingseffekte. Aqua-Power im Tief- und Flachwasser wird im Hallenbad Vogelstang angeboten. Die Kurszeit beträgt zehnmal 45 Minuten und kostet 150,00 € inkl. Eintritt.

Einen Überblick über die ab dem 28.09.2026 startenden 28 Kurse 2026 steht auf dem Ticket- und Kursportal, das über die Webseite www.schwimmen-mannheim.de aufrufbar ist. Hier können die Kurse bequem online gebucht und auch die Kinder zu den Kursen angemeldet werden. Eine Mehrfachbuchung pro Kind ist nicht erlaubt. Eine Vor-Ort-Buchung in den einzelnen Bädern ist nicht möglich. Die Bezahlung erfolgt über das Kursportal.

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 21:20