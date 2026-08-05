Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Mannheimer Oktoberfest setzt künftig auf Bier aus der Region: Die familiengeführte Braumanufaktur Weldebräu aus Plankstadt ist neuer Bierpartner der traditionsreichen Veranstaltung. Im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung wird ab der 18. Auflage des Mannheimer Oktoberfestes das Kurpfalzbräu Helles im großen Festzelt in Mannheim-Neckarau ausgeschenkt.

Das Mannheimer Oktoberfest findet vom 16. Oktober bis 7. November 2026 an insgesamt neun Veranstaltungstagen auf dem Festgelände neben der Hauptfeuerwache in Mannheim-Neckarau statt. Nach Angaben der Veranstalter werden allein im Jahr 2026 mehr als 60.000 Maßkrüge ausgeschenkt. Die Wege zwischen Brauerei und Festzelt sind dabei kurz: Zwischen dem Sudhaus in Plankstadt und dem Veranstaltungsort liegen lediglich rund 15 Kilometer.

Langfristige Partnerschaft stärkt den regionalen Charakter

Für Veranstalter Arno Kiegele bedeutet die Zusammenarbeit weit mehr als nur einen Wechsel des Bieres. Mit der neuen Partnerschaft soll der regionale Charakter des Mannheimer Oktoberfestes weiter gestärkt werden.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Kurpfalzbräu. Das Helle steht für regionale Herkunft, ein modernes Markenbild und ein hervorragend schmeckendes Bier, das auch bei jüngeren Gästen sehr gut ankommt. Genau diese Verbindung passt zu unserem Oktoberfest – ein Stück Kurpfälzer Lebensfreude“, so Kiegele.

Auch Max Spielmann, geschäftsführender Gesellschafter der Weldebräu, sieht in der Zusammenarbeit eine besondere Auszeichnung.

„Das Mannheimer Oktoberfest ist eines der schönsten Feste der Region. Diese Atmosphäre, in der Nachbarn, Vereine, Familien und Freunde zusammenkommen, über drei Jahre begleiten zu dürfen, ist für uns eine große Freude und Verantwortung.“

Mehr als 60.000 Krüge für 2026 erwartet

Die Kooperation umfasst den Ausschank von Kurpfalzbräu Helles an sämtlichen Veranstaltungstagen. Den offiziellen Auftakt bildet am 16. Oktober 2026 der traditionelle Fassanstich, den Veranstalter Arno Kiegele gemeinsam mit Weldebräu-Geschäftsführer Max Spielmann sowie Vertretern der Stadt Mannheim vornehmen wird.

Die Vereinbarung ist auf mehrere Jahre ausgelegt und soll das Mannheimer Oktoberfest gemeinsam weiterentwickeln.

Kurpfalzbräu setzt auf regionale Braukunst

Kurpfalzbräu ist eine Marke der Braumanufaktur Welde und steht für ein klassisches, süffiges Helles, das nach dem Reinheitsgebot in Plankstadt gebraut wird. Die Marke ist eng mit der Kurpfalz verbunden und setzt auf regionale Rohstoffe sowie nachhaltige Brauverfahren nach den Slow-Beer-Richtlinien.

Zum Sortiment gehören neben dem Hellen auch Hopfen Helles, Ur-Weizen sowie saisonale Spezialitäten.

Mannheimer Oktoberfest zählt zu den größten Festzeltveranstaltungen der Region

Mit jährlich zehntausenden Besucherinnen und Besuchern zählt das Mannheimer Oktoberfest zu den größten Festzeltveranstaltungen der Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits im vergangenen Jahr lockte die Veranstaltung rund 33.000 Gäste in das ausverkaufte Festzelt.

Auch 2026 dürfen sich die Besucher wieder auf Live-Musik, Festzeltstimmung, regionale Gastronomie und ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm freuen. Mit der neuen Partnerschaft zwischen Weldebräu und dem Mannheimer Oktoberfest rückt dabei die Verbundenheit zur Kurpfalz noch stärker in den Mittelpunkt.

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 07:50