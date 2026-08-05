Mannheim – Vermisste 54-Jährige nicht in Klinik zurückgekehrt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Seit Sonntagvormittag wird eine 54-jährige Frau aus Mannheim vermisst. Die Frau war zuvor in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und kehrte dorthin nicht zurück. Alle bekannte Anlaufstellen wurden bisher ohne Erfolg überprüft. Die Frau hatte zuvor geäußert sich womöglich in den Frankfurter Raum begeben zu wollen. Gegenüber Verwandten und Angehörigen hat sich die Vermisste in der Vergangenheit schnell gereizt gezeigt und neigte zu unkontrolliertem Verhalten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie auch fremden Personen unkontrolliert gegenübertritt, deshalb wird gebeten beim Antreffen der Frau, die Polizei zu informieren und nicht näher an diese heranzutreten. Auch eigengefährdendes Verhalten ist nicht auszuschließen.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: 165cm groß, 96kg, schwarze, glatte, schulterlange Haare. Sie trägt ein orange-braun meliertes Kleid (Churidar).

Hinweise werden beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 entgegengenommen

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 12:48