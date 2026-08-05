Mannheim – Aus der Not eine Tugend: MS experimenta öffnet wegen Niedrigwasser kostenlos

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Popup Ausstellungsöffnung in Mannheim-Feudenheim ab Samstag (8. August)

Wir machen aus der Not eine Tugend: Aktuell liegt die MS experimenta im Schleusenoberwasser in Mannheim-Feudenheim, eine Weiterfahrt ist derzeit aufgrund niedriger Pegelstände nicht möglich.

Deshalb haben wir entschieden, an Ort und Stelle ab dem 8. August unsere Türen für Besucherinnen und Besucher kostenlos zu öffnen. Interessierte können ab Samstag täglich von 10 bis 17 Uhr ohne Buchung an Bord kommen.

Wie lange die MS experimenta in Feudenheim besucht werden kann, steht allerdings aktuell noch nicht fest. Daher lohnt sich vor einer Anreise ein kurzer Blick auf unsere Website zum Schiff: www.ms-experimenta.science.

Hier werden wir über Änderungen und den weiteren Verlauf unserer Schiffstour 2026 informieren.

Bitte beachten Sie, dass es zu Wartezeiten beim Einlass kommen kann, da sich nur begrenzt Gäste gleichzeitig unter Deck aufhalten können.

Wichtiger Hinweis: Auf dem Schleusengelände stehen keine Parkmöglichkeiten für Gäste zur Verfügung. Wir empfehlen daher eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Schiff befindet sich auf Höhe der Spielfelder des Mannheimer Hockeyclubs.

Quelle: experimenta gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 15:57