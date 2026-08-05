Ludwigshafen – Wilhelm Wißmann wird 80

Seinen 80. Geburtstag feiert am 05.08.2026 Wilhelm Wißmann, Ortsvorsteher von Rheingönheim und Mitglied des Stadtrats von Ludwigshafen.

„Die CDU Ludwigshafen gratuliert Wilhelm Wißmann auf das Herzlichste. Wir wünschen ihm noch viele gute Jahre und sind ihm zu großem Dank für sein großartiges Engagement verpflichtet“, erklären Torbjörn Kartes, Kreisvorsitzender der CDU Ludwigshafen und Dr. Peter Uebel, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, gemeinsam.

Wilhelm Wißmann ist seit 2014 CDU-Mitglied. Bald 10 Jahre – seit dem 28.05.2017– ist er Ortsvorsteher von Rheingönheim. Seit 2024 ist er zudem Mitglied des Stadtrats von Ludwigshafen und dort Mitglied im Umweltausschuss sowie im Verwaltungsbeirat der Alten- und Pflegeheime GmbH. Zudem ist er stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Bau- und

Grundstücks-, Werks- sowie Personalausschuss. Der Jubilar ist seit 1973 verheiratet, Vater zweier erwachsener Söhne und Großvater von vier Enkelkindern.

Seit seiner Geburt lebt Wilhelm Wißmann bereits in Rheingönheim. Von 1961 bis 1964 absolvierte er eine Gärtnerlehre in Freising/ Weihenstephan und war seitdem im elterlichen Gärtnerei- und Landschaftsbaubetrieb „GaLaBau“ tätig. 1972 absolvierte er seine Meisterprüfung und erhielt 2022 den Goldenen Meisterbrief. Den elterlichen Betrieb führte er bis 2010, der im Anschluss von seinen Söhnen übernommen wurde. Seit 1965 ist er aktives Mitglied im Gesang Verein Germania Rheingönheim, ab 1982 als Vizechorleiter. Er ist Vorsitzender der ARGE Rheingönheim (später Stadtteil- Verein), Vorsitzender des Fördervereins Wildpark Rheingönheim sowie Vorsitzender der VdK Ortsgruppe Rheingönheim. Zudem ist er seit 1999 Kerweborsch von Rheingönheim.

„Er ist bekannt für seine enge Verbindung zur Verwaltung und sein Geschick, Probleme pragmatisch und schnell zu lösen. Das Amt des Ortsvorstehers ist ihm wie auf den Leib geschneidert. Es ist ihm stets eine Herzensangelegenheit für die Menschen in Rheingönheim da zu sein und sich für ihre Interessen stark zu machen“, so Kartes und Uebel abschließend.