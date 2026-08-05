Ludwigshafen – Sicherer Schulstart: Polizei Rheinpfalz appelliert zu besonderer Vorsicht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Mit dem Schulbeginn am kommenden Montag startet für viele Kinder in Rheinland-Pfalz ein neuer Lebensabschnitt. Zahlreiche Erstklässlerinnen und Erstklässler legen ihren Schulweg erstmals eigenständig zurück – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Damit wächst auch die Verantwortung aller Verkehrsteilnehmenden.

Kinder nehmen den Straßenverkehr anders wahr als Erwachsene. Sie können Geschwindigkeiten und Entfernungen häufig noch nicht zuverlässig einschätzen, haben aufgrund ihrer Körpergröße ein eingeschränktes Sichtfeld und reagieren oft spontan. Dadurch sind sie im Straßenverkehr besonders gefährdet.

Die Polizei appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere an Autofahrerinnen und Autofahrer, in der Umgebung von Schulen und auf Schulwegen besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit, seien Sie jederzeit bremsbereit und rechnen Sie damit, dass Kinder unvermittelt auf die Fahrbahn treten – auch an Ein- und Ausfahrten oder auf Parkplätzen. Zudem sollten Gehwege, Fußgängerüberwege und Ampelbereiche niemals zugeparkt oder blockiert werden, da freie Sicht entscheidend zur Sicherheit beiträgt.

Unsere Präventionsexpertinnen und -experten empfehlen Eltern, den Schulweg bereits vor dem ersten Schultag gemeinsam mit ihrem Kind einzuüben. Dabei hat sich das Prinzip „Vormachen, erklären – vormachen lassen, erklären lassen“ bewährt. In den ersten Schulwochen kann es sinnvoll sein, Kinder auf ihrem Schulweg zu begleiten und ihr Verhalten im Straßenverkehr zu beobachten.

Für einen sicheren Schulweg empfiehlt die Polizei:

– Wählen Sie den sichersten und nicht zwingend den kürzesten

Schulweg (möglichst mit Fußgängerampeln oder Zebrastreifen).

– Üben Sie mit Ihrem Kind das richtige Verhalten beim Überqueren

der Straße: Am Bordstein anhalten, nach links und rechts schauen

und erst losgehen, wenn alle Fahrzeuge tatsächlich stehen – auch

bei grüner Ampel.

– Sensibilisieren Sie Ihr Kind für Gefahren an Ein- und Ausfahrten

sowie auf Parkplätzen.

– Sorgen Sie für gute Sichtbarkeit durch helle Kleidung oder

reflektierende Elemente, insbesondere in den Morgenstunden und

während der dunklen Jahreszeit.

– Lassen Sie Kinder nur mit einem verkehrssicheren Fahrrad und

einem passenden Fahrradhelm am Straßenverkehr teilnehmen.

„Elterntaxis“ können zur Gefahr werden.

Auch das Bringen der Kinder mit dem Auto sollte gut überlegt sein. Fahrzeuge, die unmittelbar vor Schulen halten oder wenden, führen häufig zu unübersichtlichen und gefährlichen Verkehrssituationen. Die Polizei empfiehlt daher, Kinder möglichst zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Ist die Fahrt mit dem Auto unvermeidbar, sollte das Kind in ausreichender Entfernung zur Schule an einer geeigneten und sicheren Stelle aussteigen.

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 09:07