Ludwigshafen – Fragen zur Nordbrückenkopf-Sperrung? Jetzt direkt an die Stadt stellen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadtverwaltung beantwortet Fragen zur Sperrung des Nordbrückenkopfes
Ab Mittwoch, 5. August 2026, haben Interessierte für rund zwei Wochen die Möglichkeit, unter www.ludwigshafen-diskutiert.de online Fragen zur kürzlich erfolgten Sperrung des Nordbrückenkopfes zu stellen. Diese werden von der Stadtverwaltung und der Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen (BPG) beantwortet.
Darüber hinaus bietet die Internetseite www.ludwigshafen-diskutiert.de weitere Informationen zum Umbau des Nordbrückenkopfes. Texte, Karten und Videos erklären anschaulich die aktuelle Situation, zahlreiche Fragen etwa zu den Gründen für die Sperrung, zu alternativen Wegen für den Kraftverkehr, zum Fuß- und Radverkehr oder zum ÖPNV-Angebot werden hier beantwortet.
Quelle Stadtverwaltung
Foto MRN-News
Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 11:40