Ludwigshafen – Fahrradwerkstatt für Geflüchtete benötigt wieder Fahrräder

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Für die Fahrradwerkstatt für Geflüchtete, ein Projekt der Abteilung Integration der Stadt Ludwigshafen, werden wieder Fahrradspenden benötigt. Wer ein Fahrrad zuhause hat, welches er oder sie nicht mehr benötigt, kann dieses immer dienstags ab 17 Uhr in der Autowerkstatt von Céphas Bansah, Achtmorgenstraße 17, abgeben. Dort werden die Fahrräder bei Bedarf repariert und im Anschluss an Geflüchtete ausgegeben. Wer dienstags abends keine Zeit hat, kann einen anderen Termin telefonisch oder per WhatsApp vereinbaren unter 0174 1005357. Um die Selbstständigkeit und Mobilität von Geflüchteten zu stärken und ihnen eine bessere Teilhabe am alltäglichen Leben zu ermöglichen, hat die Abteilung Integration erstmals im Jahr 2015 ein Fahrradprojekt ins Leben gerufen. Damals wie heute wird das Projekt finanziell unterstützt von BASF.
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 11:42