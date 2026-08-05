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05.08.2026, 20:52 Uhr

Kaiserslautern – Tag der AWO Südwest am 16. August auf dem Gelände der Gartenschau

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Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 16. August 2026 von 11 bis 19 Uhr veranstaltet die AWO ihren Tag der AWO Südwest auf dem Gelände der Gartenschau Kaiserslautern. Die AWO Südwest ist der Zusammenschluss der AWO Pfalz, AWO Saarland und AWO Rheinland. In diesem Jahr ist die AWO Pfalz Veranstalter und Organisator des bunten Familienfestes.

Im Bereich Neumühlepark erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Auf der Bühne sorgen Live-Musik, Tanz und Unterhaltung für beste Stimmung. Besucherinnen und Besucher mit einer gültigen Eintrittskarte für die Gartenschau können das Familienfest ohne zusätzliche Kosten besuchen.

Zu den musikalischen Höhepunkten zählen die Auftritte der Band Fizz Gin. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch die THW Big Band sowie den Heart Chor. Für staunende Gesichter sorgt außerdem Zauberkünstler Karibo, während die Walking Acts der Wildschweinreiterinnen das Veranstaltungsgelände auf unterhaltsame Weise beleben. Ein Hobby Horsing Parcours und Torwandschießen ergänzen das Angebot für Jung und Alt. Darüber hinaus bietet eine kurze Podiumsdiskussion Gelegenheit zum Austausch über aktuelle gesellschaftliche Themen.

Neben dem Bühnenprogramm laden zahlreiche Mitmachaktionen, Spiel- und Kreativangebote sowie Informationsstände zum Entdecken und Mitmachen ein. Verbände, Gliederungen, Einrichtungen und Vereine der AWO präsentieren ihre vielfältige Arbeit und stehen den Besucherinnen und Besuchern für Gespräche zur Verfügung.

Die AWO Südwest gGmbH präsentiert beispielsweise ihre wertvolle Arbeit für die Kleinsten der Gesellschaft. AWO international beleuchtet ihre Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe.

Kulinarisch ist ebenfalls einiges geboten: Neben dem AWO Food-Truck „Rote Lotte“ der Pommes mit Saté Sauce und vegetarische Wraps anbietet, können sich Besucher unter anderem Dampfnudeln, Hamburger oder Langos schmecken lassen.

Um das Fest entsprechend den AWO-Werten von Inklusion & Vielfalt zu gestalten, sind das Fest sowie das Gelände weitestgehend barrierefrei. Mit dem Fest für die ganze Familie will sich die AWO den Menschen in der Region vorstellen. Als soziales Unternehmen bietet die AWO Familien und Senioren ein breites Angebot an Unterstützung und Dienstleistungen an.

Der Tag der AWO Südwest findet alle zwei Jahre an wechselnden Orten statt, der jeweilige Verband vor Ort ist für die Organisation zuständig.

Die AWO Verbände freuen sich auf zahlreiche Gäste und einen erlebnisreichen Tag voller Begegnungen, Musik, Unterhaltung und gemeinsamer Erlebnisse.

Quelle: AWO Bezirksverband Pfalz e. V.

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 20:54

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