

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 14. August 2026, veranstalten die Stadtwerke Heidelberg Bäder von 11 bis 17 Uhr einen Wettkampf auf dem Ninja Parcours im Hallenbad Köpfel. Besucherinnen und Besucher können ihre Geschicklichkeit, Kraft und Schnelligkeit testen und sich mit anderen Teilnehmenden messen.

Von 11 bis 12 Uhr besteht zunächst die Möglichkeit, den Parcours auszuprobieren. Das Badpersonal steht in dieser Zeit für Fragen bereit und gibt Tipps zur Bewältigung der Hindernisse. Der eigentliche Wettkampf findet anschließend von 12 bis 16 Uhr statt. Auf zwei Linien mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden können die Teilnehmenden ihre Parcours-Zeiten messen lassen.

Gewertet wird in vier Altersklassen: 7 bis 10 Jahre, 11 bis 14 Jahre, 15 bis 17 Jahre sowie 18 Jahre und älter. Die zwei Bestplatzierten jeder Altersgruppe gewinnen je eine Tageskarte für das Hallenbad Köpfel. Die Siegerehrung ist für 17 Uhr geplant.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist im regulären Badeintritt enthalten. Wer mitmachen möchte, wendet sich einfach an das Badpersonal am Beckenrand.

Während der Veranstaltung stehen von 11 bis 17 Uhr lediglich zwei Schwimmbahnen zum Schwimmen für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Alle Öffnungszeiten, Preise und Informationen zum Bad unter www.swhd.de/baeder

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 22:12