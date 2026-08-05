

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund einer Baumaßnahme auf dem Gelände der ehemaligen Krehl-Klinik ist die Voßstraße in Bergheim derzeit im Bereich des Baufelds für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 11. September 2026.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende ist eine Umleitung unmittelbar am Baufeld eingerichtet und ausgeschildert. Die Stadt Heidelberg bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und darum, die örtliche Beschilderung zu beachten.

Ein Überblick über alle aktuellen Bauvorhaben im Stadtgebiet ist hier zu finden: www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 21:48