

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 7. August 2026, muss eine Eiche in der Grünanlage Klingenteich in der Heidelberger Südstadt gefällt werden. Die Arbeiten beginnen um 9 Uhr und dauern voraussichtlich den ganzen Tag. Im Umfeld der Grünanlage Klingengraben zwischen der Klingenteichstraße und dem Johannes-Hoops-Weg muss die Klingenteichstraße dafür für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt werden.

Die Eiche ist von sogenanntem Hallimasch (Baumpilz) befallen und wird deshalb bereits seit längerer Zeit engmaschig kontrolliert. Trotz der regelmäßigen Überwachung hat sich ihr Zustand – begünstigt durch die anhaltenden klimatischen Belastungen – innerhalb kurzer Zeit deutlich verschlechtert. Der Baum ist inzwischen nicht mehr standsicher. Die Fällung ist daher aus Gründen der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Öffentlichkeit unumgänglich.

Zu Fuß Gehende und Radfahrende können den gesperrten Bereich grundsätzlich passieren. Während einzelner Arbeitsschritte kann es aus Sicherheitsgründen zu kurzen Unterbrechungen kommen.

Die Stadt Heidelberg bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmende um Verständnis für die notwendige Maßnahme.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 21:56