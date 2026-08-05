

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie entsteht eigentlich eine Fahrbahnmarkierung? Dieser Frage ging Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain im Rahmen seiner Sommertour am Montag, 3. August 2026, gemeinsam mit der städtischen Malereinach. Auf dem zentralen Betriebshof der städtischen Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) in Kirchheim bereitete er mit den Mitarbeitenden Material und Fahrzeug für den Einsatz vor und brachte anschließend an der Einsatzstelle selbst ein Fahrbahn-Piktogramm „Kinder“ mit auf die Straße.

Ein Blick hinter die Kulissen der Straßenunterhaltung

Zu Beginn des Termins stellten die Mitarbeitenden der Malerei ihre Werkstatt sowie die für Markierungsarbeiten eingesetzten Fahrzeuge und Materialien vor. Anschließend erläuterten sie die einzelnen Arbeitsschritte – von der Vorbereitung des Einsatzes über die Absicherung der Baustelle bis hin zur eigentlichen Markierungsarbeit.

Nach der gemeinsamen Fahrt zur Einsatzstelle wurde zunächst die Arbeitsstelle gesichert. Anschließend unterstützte Bürgermeister Schmidt-Lamontain die Mitarbeitenden beim Aufbringen des Fahrbahn-Piktogramms „Kinder“, das insbesondere im Umfeld von Schulen und Kindertageseinrichtungen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmenden erhöhen soll. Sofern es der zeitliche Ablauf zuließ, wurde zusätzlich eine bestehende Grenzmarkierung erneuert.

„Verkehrssicherheit beginnt oft mit Arbeiten, die kaum jemand wahrnimmt“

„Viele nehmen eine Fahrbahnmarkierung erst wahr, wenn sie bereits fertig ist. Dahinter steckt jedoch viel Erfahrung, Präzision und Teamarbeit. Unsere Mitarbeitenden leisten jeden Tag einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit in Heidelberg. Mit meiner Sommertour möchte ich diese oft wenig sichtbare, aber unverzichtbare Arbeit stärker in den Mittelpunkt rücken“, sagte Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Während des Einsatzes informierten die Mitarbeitenden über die technischen Anforderungen an Fahrbahnmarkierungen sowie über die Sicherheitsmaßnahmen, die bei Arbeiten im öffentlichen Straßenraum erforderlich sind. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Baustelle zurückgebaut, bevor das Team zum zentralen Betriebshof zurückkehrte.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 21:34