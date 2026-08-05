

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar -Am Dienstag, den 4. August, begrüßte das Heidelberger Thermalbad den 100.000sten Badegast der Freibadsaison 2026.

Die Besuchermarke wurde von Frederik Ritschi geknackt. Gemeinsam mit seiner Tochter besucht er das Thermalbad regelmäßig und schätzt die warme Wassertemperatur und das Ambiente im Bad.

Als Überraschung bekam er von Badleiter Philipp Nickler und seinem Stellvertreter Gergely Nagy fünf Eintrittskarten und eine Picknickdecke überreicht.

„Für uns ist es immer ein besonderer Tag, wenn wir die Besuchermarke von 100.000 Gästen erreichen. Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz und wünschen allen Besucherinnen und Besuchern weiterhin schöne Sommertage bei uns im Bad“, so Badleiter Philipp Nickler.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 22:08