Haßloch – Frontalcrash auf der Landstraße: Rettungshubschrauber im Einsatz

Haßloch/ Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagabend (5. August) gegen 20 Uhr ereignete sich auf der Strecke zwischen Haßloch und Meckenheim ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer eines Citroën geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen.

Der 47-jährige VW-Fahrer versuchte noch, dem Citroën auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn geschleudert und blieben auf der Seite liegen.

Beide Fahrer wurden verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 30.000 Euro. Gegen den 23-jährigen Citroën-Fahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 09:01