

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Landkreis Germersheim lädt gemeinsam mit den anerkannten Betreuungsvereinen alle ehrenamtlich tätigen rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer zu einem Grillfest ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 22. August 2026, ab 11.30 Uhr, in der Grillhütte im Waldschwimmbad Kandel (Badeallee) statt. Geplant ist ein gemütliches Beisammensein bis etwa 14 Uhr. Die Kosten werden vollständig übernommen. Mit dem Fest bedanken sich die Betreuungsbehörde und die Betreuungsvereine für das große ehrenamtliche Engagement. „Sie sind eine von vielen ehrenamtlichen rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern. In dieser Aufgabe sind Sie wichtige Brückenbauer: Sie verbinden das Recht auf Selbstbestimmung mit der Realität – einer Realität, die leider viel zu oft auf Beeinträchtigungen wenig Rücksicht nimmt“, so Christoph Buttweiler, Erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Germersheim. „Ihr Engagement für die Menschen ist vorbildlich!“ Wenn Menschen wegen geistiger, körperlicher oder seelischer Einschränkungen ihre eigenen Angelegenheiten nicht mehr allein entscheiden können, übernehmen ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer eine zentrale Rolle. Sie handeln im Interesse der betroffenen Personen und unterstützen sie in wichtigen Lebensfragen. Die Schirmherrschaft für das Grillfest hat Christoph Buttweiler übernommen. Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt telefonisch bis 14. August über die Betreuungsbehörde unter 0 72 74 / 53-1760.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 21:16