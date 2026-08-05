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05.08.2026, 10:02 Uhr

Frankenthal – Stadt begrüßt sieben neue Nachwuchskräfte

1Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Für sieben junge Menschen hat am 1. August ein neuer beruflicher Abschnitt bei der Stadtverwaltung Frankenthal begonnen. Die neuen Nachwuchskräfte starten ihre Ausbildung in drei unterschiedlichen Berufsbildern und lernen in den kommenden Jahren verschiedene Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung kennen.

Vier Auszubildende beginnen ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beziehungsweise zum Verwaltungsfachangestellten. Zwei Nachwuchskräfte werden zu Gärtnern der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau ausgebildet. Ein weiterer Auszubildender startet seine Ausbildung zum Fachinformatiker.

„Eine leistungsfähige und moderne Stadtverwaltung braucht gut ausgebildete und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb ist es uns wichtig, jungen Menschen eine qualifizierte Ausbildung mit vielfältigen Einblicken und guten beruflichen Perspektiven zu bieten“, sagt Bürgermeister Bernd Knöppel. „Ich freue mich, dass sich sieben junge Menschen für die Stadtverwaltung Frankenthal entschieden haben, und wünsche ihnen einen erfolgreichen Start, viel Freude bei ihrer Ausbildung und viele gute Erfahrungen in den kommenden Jahren.“

Theorie und Praxis von Anfang an
Zum Ausbildungsbeginn stehen zunächst das gegenseitige Kennenlernen und die Einführung in die Stadtverwaltung im Mittelpunkt. Die neuen Nachwuchskräfte erhalten Einblicke in die unterschiedlichen Aufgaben und Strukturen der Verwaltung und lernen dabei auch Bereiche kennen, mit denen sie im Laufe ihrer Ausbildung zusammenarbeiten werden.

In den kommenden Jahren wechseln sich je nach Ausbildungsberuf praktische Ausbildungsabschnitte in den verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung mit dem Unterricht an den jeweiligen Berufsschulen und Bildungseinrichtungen ab. So können die Auszubildenden theoretisches Wissen direkt mit praktischen Erfahrungen verbinden und Schritt für Schritt eigene Aufgaben übernehmen.

Die Ausbildungsberufe zeigen zugleich die große Bandbreite der Aufgaben einer Stadtverwaltung. Während die Verwaltungsfachangestellten in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung eingesetzt werden, tragen die Gärtnerinnen und Gärtner unter anderem zur Pflege und Gestaltung der städtischen Grünflächen bei. Fachinformatiker unterstützen die Stadtverwaltung bei der Betreuung und Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung.

Nachwuchs für eine moderne Verwaltung
Die Stadtverwaltung Frankenthal bietet regelmäßig verschiedene Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten an. Ziel ist es, jungen Menschen einen guten Einstieg in das Berufsleben zu ermöglichen und gleichzeitig qualifizierte Fachkräfte für die vielfältigen Aufgaben der Stadtverwaltung zu gewinnen.

Eine moderne Stadtverwaltung ist auf engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Gerade angesichts der zunehmenden Digitalisierung, veränderter Arbeitsweisen und vielfältiger Aufgaben ist die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte ein wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung. Die Stadtverwaltung setzt deshalb darauf, junge Menschen frühzeitig für die Arbeit im öffentlichen Dienst zu begeistern und ihnen langfristige berufliche Perspektiven zu eröffnen.

Auch bei der Nachwuchsgewinnung geht die Stadtverwaltung neue Wege. Neben der Präsenz auf Ausbildungs- und Berufsinformationsmessen informiert sie über ihre Ausbildungsangebote auch über die sozialen Medien und gibt dort Einblicke in den Ausbildungsalltag. So können sich Interessierte ein authentisches Bild von den unterschiedlichen Berufsbildern und den Einstiegsmöglichkeiten bei der Stadt machen.

Die Stadtverwaltung Frankenthal wünscht den sieben neuen Nachwuchskräften einen erfolgreichen Start, viel Freude bei ihrer Ausbildung und viel Erfolg auf ihrem weiteren beruflichen Weg.

Bewerbungen für die Zukunft
Wer sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Stadtverwaltung Frankenthal interessiert, findet ausführliche Informationen zu den verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie zur Online-Bewerbung unter www.frankenthal.de/ausbildung.

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 10:02

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