Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Strandbadfest 2026: Vorverkauf gestartet – Ballonglühen und Feuerwerk als Höhepunkte Das Strandbadfest Frankenthal 2026 steht in den Startlöchern. Am Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August 2026, verwandelt sich das Gelände des Strandbads erneut in eine der größten Sommerpartys der Region. Besucher dürfen sich auf Live-Musik, Wasserballett, das beliebte Ballonglühen, ein großes Feuerwerk sowie zahlreiche kulinarische Angebote der Frankenthaler Vereine freuen. Der Online-Vorverkauf für das beliebte Event hat bereits begonnen.

Video Strandbadfest vom Juni 2017

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Ballonglühen kehrt als Publikumsmagnet zurück

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am Freitagabend gegen 21.30 Uhr. Dann wird das spektakuläre Ballonglühen den Himmel über dem Strandbad in stimmungsvolles Licht tauchen. Mehrere Heißluftballons werden dabei im Rhythmus der Musik beleuchtet und sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Möglich wird die Rückkehr dieses Publikumslieblings durch die Unterstützung des Sponsors Howden.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung sorgt der FrauenPower Chor als Walking Act für Stimmung auf dem Gelände. Um 19 Uhr eröffnet Miss Strohhut 2026/27, Maja Gruber, das Strandbadfest offiziell auf der Bühne unter den Kastanien. Anschließend präsentieren die Domnixen Speyer um 20 Uhr ihr beeindruckendes Wasserballett im Schwimmerbecken.

Live-Musik auf drei Bühnen

An beiden Veranstaltungstagen erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Freitag, 7. August

Offizielle Eröffnung mit Miss Strohhut Maja Gruber

Wasserballett der Domnixen Speyer

Ballonglühen ab ca. 21.30 Uhr

Hossa Partyband auf der Stadtwerke-Bühne

Kapper & Autz Acoustic Trio auf der VVR Bank-Bühne

DJ Moxxi auf der Disco-Bühne

Samstag, 8. August

BUZZ auf der Stadtwerke-Bühne

Improved auf der VVR Bank-Bühne

DJ Moxxi & Friends auf der Disco-Bühne

Großes geräuscharmes Feuerwerk über dem Strandbadweiher um 22.45 Uhr

Frankenthaler Vereine sorgen für Speisen und Getränke

Für das gastronomische Angebot sorgen erneut zahlreiche Frankenthaler Vereine. Mit dabei sind unter anderem:

FSV Frankenthal

DLRG Ortsgruppe Frankenthal

VfR Frankenthal 1900

DJK Schwarz-Weiß Frankenthal

TTC Frankenthal

KG Schorleschubser

Damit bleibt das Strandbadfest auch 2026 seinem bewährten Konzept treu: Sommerfest, Vereinsleben und Unterhaltung für die ganze Familie.

Oberbürgermeister: Einer der Höhepunkte des Veranstaltungskalenders

Frankenthals Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer bezeichnet das Strandbadfest neben dem Strohhutfest als eines der bedeutendsten Veranstaltungen der Region. Es sei ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und biete insbesondere kurz vor dem Schulbeginn noch einmal die Gelegenheit, gemeinsam den Sommer zu genießen.

Tickets im Vorverkauf günstiger

Der Online-Vorverkauf läuft noch bis 6. August 2026.

Ticketpreise:

Vorverkauf: 5 Euro

Online ab 7. August und Abendkasse: 7 Euro

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre haben freien Eintritt.

Das Strandbad ist an beiden Veranstaltungstagen regulär geöffnet. Badegäste werden gebeten, das Gelände bis 17 Uhr zu verlassen. Das Fest beginnt jeweils um 18 Uhr und endet um 24 Uhr.

Sommerparty auf 170.000 Quadratmetern

Mit seiner rund 170.000 Quadratmeter großen Anlage, dem Strandbadweiher, den Pools und dem alten Baumbestand bietet das Frankenthaler Strandbad eine außergewöhnliche Kulisse für eines der beliebtesten Sommerfeste der Metropolregion Rhein-Neckar. Ob gemütlich auf der Picknickdecke oder tanzend vor den Bühnen – das Strandbadfest verbindet Live-Musik, Vereinsleben und Sommeratmosphäre zu einem besonderen Erlebnis für Besucher jeden Alters.

Quelle: MRN-News wird vom Strandbadfest 2026 in Frankenthal ausführlich berichten.

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2026, 08:46