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Riesenrad White Star
04.08.2026, 18:11 Uhr

Weinheimer Kerwe 2026 – Neues Riesenrad „White Star“ wächst über die Altstadt hinaus

Riesenrad White StarWeinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Pünktlich zur Weinheimer Kerwe 2026 entsteht ein neuer Blickfang über den Dächern der Altstadt: Das moderne Riesenrad „White Star“ wächst auf dem Platz am Roten Turm auf eine Höhe von 37 Metern und wird während des traditionsreichen Volksfestes zu den größten Attraktionen zählen. Ab Freitagmittag, 7. August, können Besucherinnen und Besucher erstmals eine Fahrt mit dem neuen Riesenrad genießen.

Aufbau des „White Star“ läuft auf Hochtouren

Bereits am Dienstag begann der Aufbau des Fahrgeschäfts. Schon von Weitem waren die drei Tieflader der Wormser Schaustellerfamilie Göbel zu hören, die die Bauteile des Riesenrades nach Weinheim transportierten. Jeder der Lastzüge bringt inklusive Ladung rund 40 Tonnen auf die Waage.

Begleitet wurde der Aufbau von Marktmeisterin Tamara Matz sowie Mitarbeitenden des Gemeindevollzugsdienstes. Nachdem Stromversorgung und Fundament vorbereitet waren, begann der schrittweise Aufbau des Riesenrades.

Erstmals das Modell „White Star“ in Weinheim

In diesem Jahr bringt die Schaustellerfamilie Göbel erstmals das Modell „White Star“ zur Weinheimer Kerwe. Das Riesenrad präsentiert sich mit einem modernen, filigranen und märchenhaften Design und löst das bisherige Modell „Colloseum“ ab.

„Das technisch modernste Riesenrad, das wir haben“, erklärt Juniorchef Tobias Göbel. Trotz seines eleganten Erscheinungsbildes steht der „White Star“ seinem Vorgänger in nichts nach.

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:
37 Meter Höhe
26 Gondeln
modernes LED-Design
technisch aktuellstes Riesenrad der Firma Göbel
Ein besonderer Standort mitten in der Altstadt

Für Tobias Göbel zählt Weinheim zu den schönsten Veranstaltungsorten überhaupt.

„Wer diesen Platz ausgesucht hat, dem gehört ein Orden. So mitten in der Altstadt – das haben wir selten.“

Auch wirtschaftlich sei die Weinheimer Kerwe für den Familienbetrieb seit Jahren ein Erfolg. Besonders die Aussicht über die historische Altstadt und auf Schloss und Burgen mache eine Fahrt mit dem Riesenrad zu einem besonderen Erlebnis.

Freigabe nach TÜV-Abnahme

Nach Abschluss der Montage erfolgt die technische Abnahme durch das Amt für Baurecht sowie die Kontrolle der TÜV-Unterlagen. Erst danach erhält das Fahrgeschäft die Freigabe für den Betrieb.

Ab Freitagmittag wird sich das neue Wahrzeichen der Weinheimer Kerwe erstmals drehen und den Besucherinnen und Besuchern einen spektakulären Blick über Weinheim und die Bergstraße bieten.

Die Weinheimer Kerwe findet vom 7. bis 11. August 2026 statt und lockt jedes Jahr Tausende Gäste in die Altstadt.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 18:11

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