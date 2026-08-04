Weinheim – Mit dem OB im Dialog



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Form der Bürgersprechstunde im August mit Michael Möslang in den Abendstunden

Weinheims neuer OB Michael Möslang hat Bürgernähe angekündigt, nun setzt

er sie auch schon um, indem er sehr schnell und oft eine neue Form der

Bürgersprechstunde anbietet. Diese Kontaktmöglichkeiten werden künftig eher in den

Abendstunden stattfinden, an wechselnden Orten, möglichst nah‘ an den Menschen der

Stadt und teilweise auch spontan ohne Anmeldung möglich sein.

„Ich habe am Abend meiner Amtseinführung und in den Tagen danach viel Gesprächsbedarf gespürt, diesem

Bedarf will ich gerne gerecht werden“, erklärt Michael Möslang. Die Sprechstunde steht

unter dem Motto: „OB Möslang im Dialog.“

Im August gibt es schon drei Termine: Donnerstag, 13. August im Rathaus/Schloss,

Obertorstr. 9, Eingang E, EG, Zimmer 12, dann am Dienstag, 18. August in der

Verwaltungsstelle Sulzbach, Nördliche Bergstraße 37, schließlich am Donnerstag, 20.

August, in der Verwaltungsstelle Lützelsachsen, Sommergasse 65.

Die Bürgersprechstunden finden immer von 18 Uhr bis 20 Uhr statt. Von 18 bis 19 Uhr

können gerne individuelle Termine vereinbart werden. Von 19 bis 20 Uhr findet die offene

Bürgersprechstunde statt. Termine für die erste Stunde werden gerne im Sekretariat des

Oberbürgermeisters entgegengenommen (Telefon 06201 – 82 206 bei Frau Larbig und Frau Schmitt).

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:10