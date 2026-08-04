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Darnell Keumo mit Anhang
04.08.2026, 10:05 Uhr

SV Waldhof Mannheim verpflichtet Darnell Keumo auf Leihbasis vom VfL Bochum

Darnell Keumo mit AnhangMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kurz vor dem Start der neuen Saison in der 3. Liga verstärkt sich der SV Waldhof Mannheim 07 personell. Der 18-jährige Darnell Keumo wechselt für eine Saison auf Leihbasis vom VfL Bochum zu den Blau-Schwarzen. Der deutsche U-Nationalspieler soll mit Tempo, Dynamik und Offensivqualitäten die linke Abwehrseite verstärken.

Deutscher U-Nationalspieler wechselt nach Mannheim

Der in Essen geborene Linksverteidiger gilt als eines der vielversprechenden Talente seines Jahrgangs. Bereits 21 Einsätze für deutsche U-Nationalmannschaften stehen in seiner bisherigen Laufbahn zu Buche. Zudem sammelte Keumo in der vergangenen Saison erste Erfahrungen im Profifußball und kam zweimal in der 2. Bundesliga für den VfL Bochum zum Einsatz.

Beim SV Waldhof Mannheim soll der 18-Jährige nun regelmäßig Spielpraxis sammeln und seine Entwicklung in der 3. Liga weiter vorantreiben.

Gerhard Zuber: „Genau der Spieler, den wir gesucht haben“

Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim, freut sich über den Neuzugang:

„Wir sind sehr froh, dass sich Darnell für die Aufgabe beim SV Waldhof entschieden hat. Auf der Position des Linksverteidigers hatten wir noch Bedarf und haben uns bewusst für einen jungen, hungrigen Spieler entschieden, der den nächsten Entwicklungsschritt gehen möchte. Darnell bringt viele Eigenschaften mit, die wir uns für diese Position gewünscht haben. Er hat in Bochum die komplette Vorbereitung absolviert und ist deshalb bestens gerüstet für die wichtigen Spiele im August.“

Keumo: „Der richtige Schritt für meine Entwicklung“

Auch Darnell Keumo blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen:

„Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Saison in Mannheim. Die Spielidee und der Weg, den der Verein verfolgt, haben mich überzeugt. Eine Leihe in die 3. Liga ist für meine Entwicklung genau der richtige Schritt. Ich möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen und mich hier bestmöglich weiterentwickeln.“

Sportdirektor Schober setzt auf das Talent

Sportdirektor Mathias Schober sieht großes Potenzial im Neuzugang und verweist auf die Philosophie des Trainerteams:

„Darnell ist ein sehr talentierter Spieler, der eine vakante Position in unserem Kader besetzen kann. Bereits in der Vorbereitung hat man gesehen, dass Rui gerne auf junge Spieler setzt. Deshalb wird auch Darnell bei uns die Chance erhalten, sich zu beweisen. Die 3. Liga bietet ihm die Möglichkeit, mit seinem Offensivdrang und seiner Dynamik auf der linken Seite auf sich aufmerksam zu machen. Nun gilt es für ihn, sich schnell an unsere Spielweise und unsere Prinzipien zu gewöhnen.“

Verstärkung für die linke Außenbahn

Mit der Verpflichtung von Darnell Keumo schließt der SV Waldhof Mannheim eine wichtige Lücke im Kader. Der talentierte Linksverteidiger soll dem Team bereits in den ersten Pflichtspielen der neuen Saison zusätzliche Stabilität und Offensivkraft verleihen.

MRN-News wird den weiteren Saisonverlauf des SV Waldhof Mannheim sowie die Entwicklung des Neuzugangs begleiten.

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 10:05

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