SÜW – „Gewohntes wiedererkennen“: Aktivierungsmappe des Forums Demenz SÜW – LD unterstützt Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen – Ab sofort bestellbar



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie kann der Alltag für Menschen mit Demenz aktiv gestaltet werden? Welche Anregungen helfen dabei, Erinnerungen zu wecken und gemeinsame Zeit positiv zu gestalten? Antworten auf diese Fragen bietet die neue Aktivierungsmappe des Forums Demenz Landkreis Südliche Weinstraße – Stadt Landau, die ab sofort kostenfrei erhältlich ist. Unter dem Titel „Gewohntes wiedererkennen“ steht die diesjährige Neuauflage ganz im Zeichen vertrauter Erinnerungen, bekannter Tätigkeiten und schöner Momente aus früheren Zeiten. Denn gerade Menschen mit Demenz profitieren von vertrauten Routinen und Erlebnissen, die Sicherheit vermitteln und Gespräche anregen.

Bereits zum vierten Mal hat das Netzwerk eine umfangreiche Sammlung mit Informationen, praktischen Hilfen und Beschäftigungsideen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zusammengestellt. Ziel der Aktivierungsmappe ist es, den Alltag zu Hause zu bereichern, vorhandene Fähigkeiten zu fördern und pflegende Angehörige bei der Betreuung zu unterstützen.

Die Mappe enthält unter anderem das Biografieheft „Damals und heute“ des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, einfache Koch- und Backrezepte zum gemeinsamen Ausprobieren, ein Memoryspiel sowie eine Notfallkarte für pflegende Angehörige. Ergänzt wird das Angebot um die Broschüre „Aktivierungsideen von A bis Z“, die von den Mitgliedern des Forums Demenz mit zahlreichen alltagstauglichen Beschäftigungsvorschlägen zusammengestellt wurde. Darüber hinaus informiert die Mappe über Beratungsangebote, Unterstützungsleistungen sowie wichtige Anlaufstellen für Menschen mit Demenz und ihre Familien.

„Mit der Aktivierungsmappe erhalten Betroffene und Angehörige wertvolle Anregungen für den gemeinsamen Alltag. Sie zeigt, dass oft schon kleine Impulse dazu beitragen können, Erinnerungen zu wecken, Freude zu schenken und Begegnungen zu ermöglichen“, betonen Landaus Beigeordnete Lena Dürphold und der Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße Dietmar Seefeldt.

Die Aktivierungsmappen werden kostenfrei per Post versendet und können telefonisch oder per E-Mail bestellt werden. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau.

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:42