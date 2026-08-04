

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund von Kranarbeiten wird der Ahornweg, auf Höhe der Hausnummer 7a, ab Donnerstag, 13. August, bis voraussichtlich Donnerstag, 24. September 2026, für den Verkehr gesperrt.

Die Einbahnstraßenregelung wird für diese Zeit aufgehoben und beidseitig eine Sackgasse ausgewiesen. Der Durchgang für Fußgänger*innen ist weiterhin möglich.

Für Rückfragen steht Ihnen die Straßenverkehrsbehörde unter der Rufnummer 06232 14-2938 zur Verfügung.

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 11:51