Sinsheim – Wouter Burger verlängert vorzeitig bei der TSG Hoffenheim

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Wouter Burger vorzeitig verlängert. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag.

In Wouter Burger setzt auch der letzte noch ausstehende Achsenspieler der TSG Hoffenheim seinen Weg im Kraichgau fort. Der Niederländer ist bereits der neunte Profi des aktuellen Kaders, der sich in diesem Kalenderjahr vorzeitig an den Bundesligisten gebunden hat.

„Die Verlängerung ist ein beeindruckendes Signal der Kontinuität und ein Signal unserer gewachsenen Attraktivität für ambitionierte Spieler“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. „Wouter hat uns vom ersten Tag an überzeugt und war ein zentraler Faktor für unsere erfolgreiche Saison. Er ist defensiv wie offensiv mit seiner Physis und seinem Spielverständnis ein absoluter Leader. Wouter ist gewachsen, auf und neben dem Platz. Seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen und wir sind glücklich, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten ausdrücklich zu unserem TSG-Weg bekannt hat.“

Wouter Burger wechselte im Sommer 2025 von Stoke City zur TSG und avancierte in seiner ersten Saison im Kraichgau sofort zum absoluten Leistungsträger. Am Ende der vergangenen Spielzeit standen für den Mittelfeldspieler 30 Bundesligaspiele mit vier Toren und acht Assists sowie zwei Partien im DFB-Pokal (ein Tor, ein Assist) zu Buche.

„Für mich passt alles bei der TSG. Ich habe meinen Platz in der Mannschaft schnell gefunden, wir waren als Team zusammen sehr erfolgreich. In dieser Saison haben wir mit der Europa League einen spannenden Wettbewerb und eine weitere Chance. Ich spüre die Ambitionen dieses Teams und will meinen Beitrag leisten, dass wir unsere Ziele erreichen. Auch abseits des Rasens will ich vorangehen und mehr Verantwortung übernehmen“, sagt Wouter Burger zu seiner Verlängerung.

Der Niederländer entstammt der Nachwuchsakademie des Traditionsklubs Feyenoord Rotterdam. Sein Weg führte ihn über die Stationen FC Basel (90 Pflichtspiele, 6 Tore/5 Assists) in der Schweiz und den englischen Zweitligisten Stoke City (86 Pflichtspiele, 5 Tore/6 Assists) im Sommer 2025 zur TSG.

Wouter Burger durchlief von der U15 bis zur U21 sämtliche Nachwuchsteams für den niederländischen Fußballverband und absolvierte dabei insgesamt 60 Junioren-Länderspiele.

Quelle Bild/Text: TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 10:36