  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

TSG Hoffenheim
04.08.2026, 10:36 Uhr

Sinsheim – Wouter Burger verlängert vorzeitig bei der TSG Hoffenheim

TSG HoffenheimSinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Wouter Burger vorzeitig verlängert. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag.

In Wouter Burger setzt auch der letzte noch ausstehende Achsenspieler der TSG Hoffenheim seinen Weg im Kraichgau fort. Der Niederländer ist bereits der neunte Profi des aktuellen Kaders, der sich in diesem Kalenderjahr vorzeitig an den Bundesligisten gebunden hat.

„Die Verlängerung ist ein beeindruckendes Signal der Kontinuität und ein Signal unserer gewachsenen Attraktivität für ambitionierte Spieler“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. „Wouter hat uns vom ersten Tag an überzeugt und war ein zentraler Faktor für unsere erfolgreiche Saison. Er ist defensiv wie offensiv mit seiner Physis und seinem Spielverständnis ein absoluter Leader. Wouter ist gewachsen, auf und neben dem Platz. Seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen und wir sind glücklich, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten ausdrücklich zu unserem TSG-Weg bekannt hat.“

Wouter Burger wechselte im Sommer 2025 von Stoke City zur TSG und avancierte in seiner ersten Saison im Kraichgau sofort zum absoluten Leistungsträger. Am Ende der vergangenen Spielzeit standen für den Mittelfeldspieler 30 Bundesligaspiele mit vier Toren und acht Assists sowie zwei Partien im DFB-Pokal (ein Tor, ein Assist) zu Buche.

„Für mich passt alles bei der TSG. Ich habe meinen Platz in der Mannschaft schnell gefunden, wir waren als Team zusammen sehr erfolgreich. In dieser Saison haben wir mit der Europa League einen spannenden Wettbewerb und eine weitere Chance. Ich spüre die Ambitionen dieses Teams und will meinen Beitrag leisten, dass wir unsere Ziele erreichen. Auch abseits des Rasens will ich vorangehen und mehr Verantwortung übernehmen“, sagt Wouter Burger zu seiner Verlängerung.

Der Niederländer entstammt der Nachwuchsakademie des Traditionsklubs Feyenoord Rotterdam. Sein Weg führte ihn über die Stationen FC Basel (90 Pflichtspiele, 6 Tore/5 Assists) in der Schweiz und den englischen Zweitligisten Stoke City (86 Pflichtspiele, 5 Tore/6 Assists) im Sommer 2025 zur TSG.

Wouter Burger durchlief von der U15 bis zur U21 sämtliche Nachwuchsteams für den niederländischen Fußballverband und absolvierte dabei insgesamt 60 Junioren-Länderspiele.

Quelle Bild/Text: TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 10:36

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    August 2026
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir Euch die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind. Bitte akzeptiert diese Vorgabe einfach und stellt keine großen Fragen. Hier wird weitestgehend nichts persönliches dauerhaft gespeichert.