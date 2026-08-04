Sinsheim – Neuer vollelektrischer Kommandowagen für die Feuerwehr Sinsheim

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Premiere für die Feuerwehr Sinsheim

Die Feuerwehr Sinsheim erhält erstmals einen vollelektrischen Kommandowagen (KDOW). Das neue Führungsfahrzeug auf Basis eines BMW dient künftig dem Kommandanten sowie dem Führungsdienst und stellt einen weiteren Schritt in Richtung einer modernen und nachhaltigen Fahrzeugflotte der Feuerwehr dar.

Mit einer Reichweite von mindestens 400 Kilometern bietet der KDOW die notwendige Flexibilität für den täglichen Einsatzdienst. Die Vergabe des Fahrzeugs erfolgte im November 2025, die Auslieferung fand im Juli 2026 statt. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 70.000 Euro.

„Der neue Kommandowagen unterstützt die Einsatzleitung bei der Wahrnehmung ihrer vielfältigen Aufgaben und verbindet zukunftsweisende Elektromobilität mit den hohen Anforderungen des Feuerwehrdienstes,“ so Oberbürgermeister Marco Siesing.

Bild (Stadt Sinsheim): v.l.n.r.: Stellvertretender Abteilungsleiter Sven Fischer, Oberbürgermeister Marco Siesing, Abteilungsleiter Michael Hess, Ordnungsamtsleiter Florian Zangl und Dezernatsleiter Ulrich Landwehr bei der Vorstellung des neuen KDOW.

Quelle Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 11:27